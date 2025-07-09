Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 9 июля
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 050 российских захватчиков, 68 артиллерийских систем, 227 БпЛА оперативно-тактического уровня и 119 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 029 660 солдат.
Напомним, 7 июля Силы обороны Украины атаковали Краснозаводский химический завод в Подмосковье, производящий боеприпасы для "шахедов".
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