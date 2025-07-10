На Півдні прикордонники завдали нищівних ударів по техніці росіян
Оператори "бойових пташок" нещадно б’ють по техніці російських окупантів на Півдні України
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"У ході спільної роботи операторів БпЛА було виявлено та уражено одразу дві броньовані МТ-ЛБ противника, а також легковий автомобіль, який окупанти використовували для логістики або евакуації", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Півдні України прикордонники знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".
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