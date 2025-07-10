На Юге пограничники нанесли сокрушительные удары по технике россиян

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"В ходе совместной работы операторов БпЛА были обнаружены и поражены сразу две бронированные МТ-ЛБ противника, а также легковой автомобиль, который оккупанты использовали для логистики или эвакуации", — говорится в сообщении.