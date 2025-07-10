На Юге пограничники нанесли сокрушительные удары по технике россиян
Операторы "боевых птичек" беспощадно бьют по технике российских оккупантов на Юге Украины
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В ходе совместной работы операторов БпЛА были обнаружены и поражены сразу две бронированные МТ-ЛБ противника, а также легковой автомобиль, который оккупанты использовали для логистики или эвакуации", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Юге Украины пограничники уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".
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