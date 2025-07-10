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10 июля 2025, 05:40

На Юге пограничники нанесли сокрушительные удары по технике россиян

10 июля 2025, 05:40
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фото: ГПСУ
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Операторы "боевых птичек" беспощадно бьют по технике российских оккупантов на Юге Украины

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"В ходе совместной работы операторов БпЛА были обнаружены и поражены сразу две бронированные МТ-ЛБ противника, а также легковой автомобиль, который оккупанты использовали для логистики или эвакуации", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Юге Украины пограничники уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

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РФ война военная техника пограничники оккупанты потери россиян бронетехника юг Украины
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