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04 липня 2025, 02:55

Прикордонники показали, як вполювали російський "Град"

04 липня 2025, 02:55
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фото: ДПСУ
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На Півдні України аеророзвідники 8-го прикордонного загону виявили та знищили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град"

Унікальне відео оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Загарбники намагалися втекти та сховати "Град", проте їм цього не вдалося, і завдяки професійній роботі прикордонників — пілотів FPV-дронів, установку було знищено", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Донеччині підрозділ "Фенікс" вполював російський комплекс РЕБ "Житель".

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