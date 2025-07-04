фото: поліція Івано-Франківської області

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У Івано-Франківську поліція оголосила розшук двох малолітніх дітей, які зникли увечері 4 липня. За інформацією правоохоронців, близько 17:30 шестирічні хлопчики пішли гуляти і з того моменту на зв’язок не виходили. Їхнє місцеперебування досі невідоме.

Рідні просять про допомогу знайти зниклих хлопчиків

Йдеться про Балабуху Максима Вадимовича та Гоголя Дем’яна Віталійовича, обидва 2019 року народження. Максим має зріст близько 122 см, худорляву статуру, світло-русяве волосся. Був одягнений у темні шорти та помаранчеву футболку. Дем’ян трохи нижчий - зріст орієнтовно 120 см, також худорлявий, має темне волосся. Востаннє його бачили у синій футболці й темних шортах.

Розшук дітей здійснює відділ ювенальної превенції поліції Івано-Франківщини. На місці працюють оперативні групи. До пошуків залучено як поліцейських, так і волонтерів. Родини зниклих дітей звертаються до всіх, хто міг бачити хлопців або має будь-яку інформацію про них, з проханням терміново звернутися до поліції.

Контакти для надання інформації: лінія "102", або за телефонами: 0342 79-03-23, 067 497 17 87, 067 336 27 75, 096 327 70 24.

Нагадаємо, стало відомо, скільки дітей досі залишається у зоні бойових дій на Донеччині.