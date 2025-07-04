17:42  04 липня
Синоптик розповіла, де завтра в Україні буде найспекотніше
15:41  04 липня
Власник та гендиректор "Автомагістраль-Південь" втекли з України
14:07  04 липня
Посадовець Міноборони завдав державі збитків на понад 2 млрд грн
UA | RU
UA | RU
04 липня 2025, 21:47

У Івано-Франківську під час прогулянки зникли двоє 6-річних хлопчиків: рідні благають про допомогу

04 липня 2025, 21:47
Читайте также на русском языке
фото: поліція Івано-Франківської області
Читайте также
на русском языке

Увечері 4 липня в Івано-Франківську зникли двоє хлопчиків

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У Івано-Франківську поліція оголосила розшук двох малолітніх дітей, які зникли увечері 4 липня. За інформацією правоохоронців, близько 17:30 шестирічні хлопчики пішли гуляти і з того моменту на зв’язок не виходили. Їхнє місцеперебування досі невідоме.

Рідні просять про допомогу знайти зниклих хлопчиків

Йдеться про Балабуху Максима Вадимовича та Гоголя Дем’яна Віталійовича, обидва 2019 року народження. Максим має зріст близько 122 см, худорляву статуру, світло-русяве волосся. Був одягнений у темні шорти та помаранчеву футболку. Дем’ян трохи нижчий - зріст орієнтовно 120 см, також худорлявий, має темне волосся. Востаннє його бачили у синій футболці й темних шортах.

Розшук дітей здійснює відділ ювенальної превенції поліції Івано-Франківщини. На місці працюють оперативні групи. До пошуків залучено як поліцейських, так і волонтерів. Родини зниклих дітей звертаються до всіх, хто міг бачити хлопців або має будь-яку інформацію про них, з проханням терміново звернутися до поліції.

Контакти для надання інформації: лінія "102", або за телефонами: 0342 79-03-23, 067 497 17 87, 067 336 27 75, 096 327 70 24.

Нагадаємо, стало відомо, скільки дітей досі залишається у зоні бойових дій на Донеччині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
допомога Івано-Франківськ поліція розшук діти Івано-Франківська область зниклі безвісти
Мати стала на захист коханця: в Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побиття вітчима
04 липня 2025, 17:20
На Тернопільщині посадовець міськради заробляв на лікуванні військовослужбовців
04 липня 2025, 16:39
У Києві діти допомагають прибирати зруйновану школу після нічної атаки
04 липня 2025, 16:16
Всі новини »
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
У Дніпрі водій без прав і під дією заборонних препаратів влаштував втечу від поліції
04 липня 2025, 21:34
Шахеди летять з усіх боків: вже понад 40 дронів у небі над Україною
04 липня 2025, 21:19
Внаслідок удару ворогом по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу вже 7 поранених
04 липня 2025, 20:58
У "Дія" вже почали приймати звіти від ФОП: кому треба встигнути до серпня
04 липня 2025, 20:45
Путін готує безперервні літні атаки по Україні, - WSJ
04 липня 2025, 20:30
Ексзаступника командира ЗСУ судитимуть за покривання знущань над солдатами
04 липня 2025, 19:59
На трасі Київ – Одеса перекинулась вантажівка: ускладнено рух
04 липня 2025, 19:46
35% врожаю в Україні просто пропадає: чому так стається
04 липня 2025, 19:35
Атака на Харківщину: 52-річна жінка загинула, ще троє людей скалічені
04 липня 2025, 19:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »