На Чернігівщині директорка школи продавала чоловікам документи для "працевлаштування"

фото: ДПСУ

У Чернігівській області правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, яка організувала схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що директорка одного з місцевих навчальних закладів формувала фіктивні документи про працевлаштування. Вона влаштовувала на посади вчителів математики, географії, інформатики та технологій, також практикувалося призначення на технічні посади, але з наданням документів для ТЦК, що ці особи є педагогами. До корупційної схеми вона залучила знайомих.

Правоохоронці зафіксували ще щонайменше 5 випадків фіктивного працевлаштування інших військовозобов’язаних.

Під час обшуків у зловмисників було вилучено близько 19 тисяч доларів США та близько 300 тисяч гривень.

За скоєне учасникам злочинної схеми загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Чернігівщині співробітник ТЦК намагався за 1300 доларів "прикрити" військовозобов’язаного.