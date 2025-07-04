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04 июля 2025, 19:59

Экс-заместитель командира ВСУ будут судить за покрывания издевательств над солдатами

04 июля 2025, 19:59
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фото: ДБР
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Бывшего военного чиновника обвиняют в том, что он скрывал издевательства над солдатами вместо принятия ответных мер

Об этом сообщают в Государственном бюро расследований, передает RegioNews.

Прокуроры передали в суд дело в отношении бывшего заместителя командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Чиновника подозревают в служебном бездействии, которое было допущено в условиях военного положения. Его обвиняют в умышленном невмешательстве в случаи бесчеловечного обращения с находившимися в его подчинении военнослужащими.

Следствие выяснило, что обвиняемый знал о действиях своего подчиненного - командира взвода, который в период с февраля по июль 2024 года систематически превышал свои служебные полномочия и прибегал к пыткам и издевательствам над солдатами. В то же время вместо того, чтобы принять соответствующие меры, офицер проигнорировал факты нарушений и не сообщил о них правоохранительным органам или командованию.

Правоохранители отмечают: подобное бездействие подрывает военную дисциплину и несет серьезные риски для морального климата в армии. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Суд будет определять степень его ответственности в ближайшее время.

Ранее сообщалось, молодой человек ударил женщину в центре Кропивницкого: полиция открыла производство.

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