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4 июля Владимир Зеленский говорил по телефону с Дональдом Трампом. Президент Украины рассказал, каким получился диалог

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили ситуацию на фронте. Также президент Украины рассказал американскому лидеру о российских воздушных ударах. По словам Зеленского, Трамп очень хорошо проинформирован.

В частности, они договорились об увеличении защиты неба. Речь идет о новых возможностях противовоздушной обороны. Об этом будут говорить украинская и американская делегация в ходе предстоящей встречи.

"Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - говорит Зеленский.

Речь идет также о взаимных закупках и инвестициях.

Напомним, ранее Дональд Трамп разговаривал с Владимиром Путиным. При этом американский лидер выразил недовольство этим разговором. По его словам, с российским диктатором он не имел никакого прогресса и остался разочарованным.