Ситуация на фронте и ПВО: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
4 июля Владимир Зеленский говорил по телефону с Дональдом Трампом. Президент Украины рассказал, каким получился диалог
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили ситуацию на фронте. Также президент Украины рассказал американскому лидеру о российских воздушных ударах. По словам Зеленского, Трамп очень хорошо проинформирован.
В частности, они договорились об увеличении защиты неба. Речь идет о новых возможностях противовоздушной обороны. Об этом будут говорить украинская и американская делегация в ходе предстоящей встречи.
"Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - говорит Зеленский.
Речь идет также о взаимных закупках и инвестициях.
Напомним, ранее Дональд Трамп разговаривал с Владимиром Путиным. При этом американский лидер выразил недовольство этим разговором. По его словам, с российским диктатором он не имел никакого прогресса и остался разочарованным.