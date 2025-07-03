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У ЗМІ заявили, що рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні стосувалось і тієї зброї, яка була вже не у США. Стало відомо, що саме за зброя була на шляху до України

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, рішення адміністрації американського президента Дональда Трампа про призупинення деякої військової допомоги України стосувалось зброї, яка вже знаходиться на складах у Польщі.

За словами інсайдерів у Білому Домі та Конгресі, там було понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем протиповітряної оборони Stinger, ракет повітря-земля Hellfire та понад 90 ракет повітря-повітря AIM.

При цьому в Пентагоні заявили, що США не призупиняє повністю допомогу Україні. Крім того, Трампу запропонують варіанти продовження військової підтримки, які "відповідають його меті закінчити війну".

Згодом у ЗМІ уточнили, серед призупиненої допомоги була така зброя: 92 ракети AIM, 30 ракет Patriot, 8496 одиниці 155-мм гаубичних снарядів, 142 ракети AGM-114 Hellfire, 252 ракети GMLR, 25 ракет Stinger та 125 гранатометів AT-4.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення у ЗМІ про призупинення військової допомоги від США. За його словами, Україна та США вже обговорюють всі деталі. Він наголосив, що важливо захистити наших людей.