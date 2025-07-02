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02 липня 2025, 23:32

Зупинення поставок зброї від США: Зеленський прокоментував заяви ЗМІ

02 липня 2025, 23:32
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Фото: YouTube
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У ЗМІ стали з'являтися новини про призупинення постачань зброї від США до України. За словами Володимира Зеленського, влада вже з'ясовує всі деталі

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні 2 червня, передає RegioNews.

Президент України заявив, що зараз на робочих рівнях Україна та США з'ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки. Зокрема, йдеться про компонент протиповітряної оборони.

"Так чи інакше маємо забезпечити захист для наших людей", - каже президент.

Нагадаємо, у ЗМІ стали з'являтися повідомлення, що США призупинили постачання оборонної підтримки для України. При цьому в Міністерстві оборони України заявили, що офіційних повідомлень від США не надходило.

При цьому напередодні прессекретарка Білого дому Анна Келлі казала, що США можуть призупинити частину постачання ракет ППО та інших боєприпасів. Причина нібито в тому, що запаси озброєнь на складах у США зменшились.

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