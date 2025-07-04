5 років за ґратами проведе командир ДПСУ, який закупив неякісні шоломи на 36 млн грн
Вироком суду командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби визнано винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Слідством встановлено, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів командир проявив службову недбалість, у результаті чого військова частина отримала захисне спорядження неналежної якості.
"У межах цього ж кримінального провадження триває судовий розгляд щодо директора компанії-постачальника, яка надала неякісні шоломи", - йдеться у повдіомленні.
Постачальник уже відшкодував державі завдані збитки на суму 36 млн грн.
Командиру призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.
Нагадаємо, прикордонники зафіксували понад тисячу спроб хабарництва на 1,5 мільйони гривень.