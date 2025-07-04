Чиновник Минобороны нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн

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Служебная халатность чиновника Минобороны нанесла государству ущерб более чем на 2 млрд грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему временно исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Украины, действия которого нанесли государству ущерб более чем на 2 млрд грн.

Ему инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и подлог официальных документов (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

"В течение 2023 года должностное лицо заключило 76 договоров с субъектами хозяйствования на поставку смазочных материалов, нефти и дистиллятов для техники специального назначения на общую сумму более 17 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в стоимость поставок необоснованно включен налог на добавленную стоимость в размере более 2 млрд грн.

Напомним, правоохранители разоблачили схему хищения в оборонных закупках более чем на 33 миллиона гривен, связанную с поставкой винтовок в неполной комплектации. Ущерб для Минобороны составил более 33 млн грн.