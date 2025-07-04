Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 4 июля

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 120 российских захватчиков, одну РСЗО, два танка, 10 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, 205 БпЛА оперативно-тактического уровня и 112 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ , передает RegioNews.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 024 210 солдат.