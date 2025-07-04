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04 июля 2025, 10:20

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 4 июля

04 июля 2025, 10:20
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 120 российских захватчиков, одну РСЗО, два танка, 10 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, 205 БпЛА оперативно-тактического уровня и 112 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 024 210 солдат.

Напомним, в ночь на 3 июля дроны Службы безопасности Украины успешно поразили склады боеприпасов российской армии в селе Большое Орехово недалеко от временно оккупированного Харцызска Донецкой области. Там началась мощная детонация боеприпасов, возник пожар.

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