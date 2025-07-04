5 лет за решеткой проведет командир ГПСУ, закупивший некачественные шлемы на 36 млн грн

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Приговором суда командир одной из воинских частей Государственной пограничной службы признан виновным в небрежном отношении к службе в условиях военного положения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствием установлено, что при заключении и исполнении договора на поставку баллистических шлемов командир проявил служебную халатность, в результате чего воинская часть получила защитное снаряжение ненадлежащего качества.

"В рамках этого же уголовного производства продолжается судебное разбирательство в отношении директора компании-поставщика, предоставившей некачественные шлемы", - говорится в сообщении.

Поставщик уже возместил государству нанесенный ущерб на сумму 36 млн грн.

Командир назначен наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Напомним, пограничники зафиксировали более тысячи попыток взяточничества на 1,5 миллиона гривен.