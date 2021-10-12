Прикордонники зафіксували понад тисячу спроб хабарництва на 1,5 мільйони гривень

Фото: з відкритих джерел

Від початку поточного року зафіксовано 1 тисячу спроб підкупу прикордонників. Найчастіше всього їм пропонували хабар за перетин держкордону без встановлення додатку "Вдома" чи проходження самоізоляції

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Найчастіше в цьому році, а це близько 500 випадків, хабародавці пропонували неправомірну вигоду за безперешкодний перетин державного кордону без встановлення додатку "Вдома" чи без проходження самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

Також зафіксовано більш як 200 спроб пропонування співробітникам Держприкордонслужби хабарів за пропуск через кордон без негативного ПЛР-тесту або страхового медичного сертифіката.

Інші випадки спроб підкупу прикордонників упродовж 9 місяців 2021 року були пов’язані з пропонуванням "переглянути" рішення співробітників Держприкордонслужби щодо відмови у в'їзді в Україну.

"В результаті досудових розслідувань, проведених за повідомленнями внутрішньої безпеки Держприкордонслужби, переважно за отримання та надання хабарів, судами притягнуто до відповідальності 40 осіб. Обвинувальні вироки отримали 21 прикордонник та 19 цивільних осіб", - додали у службі.

У ДПСУ зазначають, що показник хабарів в порівнянні з минулорічним зріс більш як на 60%. Впродовж 9 місяців минулого року зафіксовано 380 спроб підкупити прикордонників, сума запропонованих хабарів тоді склала 800 тис. гривень.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань розповіли, скільки бюджет Києва може втрачати через корупцію. Так, київський бюджет може втрачати близько 10 мільярдів гривень щороку через корупцію серед керівників та службовців Київської міської державної адміністрації.