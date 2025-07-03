Прикордонники попередили про нові обмеження в пункті пропуску "Шегині - Медика" на Львівщині

фото: ДПСУ

Подорожнім, які планують виїзд з України через пункт пропуску «Шегині», слід врахувати тимчасові ускладнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У відомстві зазначають, що на польському боці проводяться дорожні роботи.

"Укладання нового асфальтового покриття триватиме до 20:00 сьогодні. Пропуск легкових авто на в'їзд до Польщі (виїзд з України) здійснюється лише через дві смуги, що суттєво знижує швидкість оформлення - до 5 авто на годину", - йдеться у повідомленні.

Водночас на українській стороні триває реконструкція пункту пропуску "Шегині". Ведуться роботи з демонтажу старого дорожнього полотна та прокладання інженерних мереж. Це також впливає на загальну пропускну здатність.

Прикордонники рекомендують обрати альтернативні маршрути.

Раніше прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на Львівщині.