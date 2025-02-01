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01 лютого 2025, 16:08

СБУ викрила агентів РФ, які хотіли створити в Україні "повстанський рух"

01 лютого 2025, 16:08
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фото: СБУ
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В Україні нейтралізували підривну діяльність прокремлівської організації "Робітничий фронт України"

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади і складати зброю перед рашистами.

Серед іншого, фігуранти закликали громадян призовного віку ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.

Також агітатори пропонували українським захисникам об’єднуватися у так звані "солдатські комітети" для колективної відмови від участі у бойових діях на фронті.

Для розповсюдження кремлівських наративів зловмисники створили сторінки свого об’єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тис. користувачів.

Також фігуранти масово розклеювали по вулицях українських міст агітаційні листівки з QR-кодом ворожої організації та закликами до зриву мобілізації.

Служба безпеки затримала 5-х організаторів ворожих осередків під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.

Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них – студенти, інша – працівники підприємств або безробітні, які діяли за координації представника з рф, так званого "профспілкового куратора" з росії.

Під час обшуків у фігурантів виявлено комуністичну літературу, комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили 5-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Троє фігурантів перебувають під вартою. Двом іншим - суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного пристрою.

Нагадаємо, в Україні судитимуть військового, який перейшов на бік росіян і потрапив у полон на Донеччині.

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