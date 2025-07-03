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Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В разных регионах Украины сотрудники Службы безопасности задержали 14 человек, подозреваемых в содействии врагу. Задержанные систематически распространяли пророссийскую пропаганду, а также публиковали в интернете сведения о местах дислокации украинских военных, включая Сил обороны, полиции и мобильных групп ТЦК.

В Житомире задержан 57-летний житель Донецкой области, который уже имеет криминальное прошлое. Он публично оправдывал действия армии РФ и призывал украинцев к капитуляции. В Закарпатской области задержаны три человека, которые через соцсети восхваляли оккупацию Крыма и распространяли идеи "присоединения" региона к составу РФ. В Ровенской области 25-летний администратор Viber-группы распространял маршруты передвижения сил ТЦК и других подразделений, дискредитируя украинских военных.

Также были разоблачены лица в Донецкой, Тернопольской, Полтавской и Черкасской областях. В частности, в прифронтовых районах Донецкой области задержаны пять агитаторов, которые через запрещенные российские соцсети открыто поддерживали агрессора. В Черкассах разоблачили администратора Telegram-канала, который публиковал координаты украинских войск в Умани, а в Полтавской области задержали двух женщин, систематически "сливающих" данные о базах военных из-за закрытой Viber-группы.

Всем фигурантам объявлены подозрения по статьям Уголовного кодекса, в частности, за препятствование деятельности ВСУ, публичные призывы к свержению власти и глорификацию вооруженной агрессии РФ. Санкции предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. СБУ проводит дальнейшие следственные действия под процессуальным руководством областных и специализированных прокуратур.

Ранее сообщалось, СБУ разоблачила агентов РФ, которые хотели создать в Украине "повстанческое движение".