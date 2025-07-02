фото: Телеграм/Андрій Єрмак

Про це повідомив керівник Офіса президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

В межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути чергову групу підлітків із тимчасово окупованих територій України. Протягом останніх трьох років ці діти жили в умовах постійного тиску, без доступу до української освіти. Вони перебували під загрозою мобілізації, обшуків і переслідувань за проукраїнську позицію.

Серед повернених – дівчина, якій погрожували через відмову носити символіку РФ, хлопець, якого бабуся приховувала вдома, аби не віддати до російської школи, а також дитина, яка пережила вибух на Каховській ГЕС і неодноразові допити під час шляху додому. Зараз всі вони перебувають у безпеці і отримують необхідну допомогу.

Команда Save Ukraine та партнери доклали максимум зусиль, щоб забезпечити повернення дітей. Ініціатива реалізується відповідно до завдань Президента України - повернути всіх українських дітей додому.

Раніше повідомлялося, з Росії до України: 17-річного хлопця повернули додому після трьох років розлуки.