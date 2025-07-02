фото: Телеграмм/Андрей Ермак

В рамках инициативы Bring Kids Back UA в Украину вернули очередную группу подростков с временно оккупированных территорий

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

В рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть очередную группу подростков с временно оккупированных территорий Украины. В последние три года эти дети жили в условиях постоянного давления, без доступа к украинскому образованию. Они находились под угрозой мобилизации, обысков и преследований за проукраинскую позицию.

Среди возвращенных – девушка, которой угрожали из-за отказа носить символику РФ, парень, которого бабушка скрывала дома, чтобы не отдавать в российскую школу, а также ребенок, переживший взрыв на Каховской ГЭС и неоднократные допросы на пути домой. Сейчас все они находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Команда Save Ukraine и партнеры приложили максимум усилий для обеспечения возвращения детей. Инициатива реализуется в соответствии с задачами Президента Украины – вернуть всех украинских детей домой.

Ранее сообщалось, из России в Украину: 17-летнего парня вернули домой после трех лет разлуки.