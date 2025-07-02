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02 липня 2025, 17:55

В Україну 3 липня прийде справжня літня спека

02 липня 2025, 17:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У четвер, 3 липня температура повітря в Україні підніметься до +32 градусів

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко..

За її словами, у четвер в більшості регіонів України очікується +27…+32 градуси, на північному сході - +23…+27 градусів.

Грозові дощі завтра пройдуть лише у східних областях.

У Києві 3 липня буде сухо, сонячно, вдень очікується +28…+30 градусів.

"4-го липня спекотно, 5-6 липня стриманіше, 7-8 липня дуже спекотно! Із 9-го липня спека послабне", - підсумувала Н.Діденко.

Раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо-2025.

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