В Украину 3 июля придет настоящая летняя жара
В четверг, 3 июля, температура воздуха в Украине поднимется до +32 градусов.
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в четверг в большинстве регионов Украины ожидается +27…+32 градуса, на северо-востоке – +23…+27 градусов.
Дожди завтра пройдут только в восточных областях.
В Киеве 3 июля будет сухо, солнечно, днем ожидается +28…+30 градусов.
"4 июля жарко, 5-6 июля сдержаннее, 7-8 июля очень жарко! С 9 июля жара ослабнет", - подытожила Н.Диденко.
Ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето-2025.
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