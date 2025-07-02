У перший день липня ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів, — Генштаб

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби, 1 липня, Сили оборони України знищили 1 110 російських загарбників, комплекс ППО, два танки, три ББМ, 40 артилерійських систем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 022 090 солдат.