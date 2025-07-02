У перший день липня ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів, — Генштаб
Протягом минулої доби, 1 липня, Сили оборони України знищили 1 110 російських загарбників, комплекс ППО, два танки, три ББМ, 40 артилерійських систем
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 022 090 солдат.
Нагадаємо, від початку 2025 року санітарні та незворотні втрати особового складу російської армії склали понад 230 тисяч солдат.
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