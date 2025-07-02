Стало известно, сколько украинских военнопленных казнили россияне
По состоянию на июль 2025 года известно о по меньшей мере 268 случаях казни российскими захватчиками украинских военнопленных
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
"По нашим данным, по состоянию на сегодняшний день, происходит расследование по казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. И мы видим, что эта цифра кардинально возросла в последний год", - отметил он.
По его мнению, за убийствами украинских пленных стоят российские генералы и чиновники.
Как известно, россияне регулярно казнят попавших в плен украинских бойцов.
Напомним, в мае в ГУР сообщали о более чем 150 случаях казней украинских военных в плену РФ.
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