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02 липня 2025, 14:59

Співвласницю Ibox банку підозрюють у "відмиванні" 5 млрд грн

02 липня 2025, 14:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Перед судом постануть співвласниця Ibox банку Альона Шевцова та її пособниці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці завершили спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої. Обвинувачені переховуються за кордоном, їх оголошено у розшук.

Як зазначається, вони організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

"Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, суд оголосив вирок ексдепутатці Кормишкіній. Її визнали винною у відмиванні грошей і недостовірному декларуванні.

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