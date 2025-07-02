Совладелицу Ibox банка подозревают в "отмывании" 5 млрд грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Перед судом предстанут совладелица Ibox банка Алена Шевцова и ее пособницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители завершили специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои. Обвиняемые скрываются за границей, они объявлены в розыск.

Как отмечается, они организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в Айбокс банке.

"Игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг. Такая схема позволила "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных казино", - говорится в сообщении.

Напомним, суд объявил приговор экс- депутатке Кормышкиной. Ее признали виновной в отмывании денег и недостоверном декларировании.