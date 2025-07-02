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02 липня 2025, 07:26

Росія вивела в Чорне море один військовий корабель

02 липня 2025, 07:26
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 2 липня, у Чорному морі на чергуванні залишається один корабель, при цьому носії крилатих ракет "Калібр" не зафіксовані

Про це передає RegioNews із посиланням на ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Тим часом у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 4 ракет.

Нагадаємо, дрони українського виробництва UJ-26 (більш відомі як "Бобер") продовжують нищити військові цілі росіян у тимчасово окупованому Криму.

Раніше спецпідрозділ ГУР МО України "Prymarу" показав, як знищив російські системи ППО в Криму.

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Чорне море Азовське море російська армія Середземне море атака кораблі ВМС РФ ВМС України
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