03:45  02 июля
Разведчики показали, как "Бобры" грызут российские системы ПВО в Крыму
05:05  02 июля
В Тернопольской области расследуют загадочную смерть мужчины
02:35  02 июля
В Одесской области комбайн столкнулся с легковушкой: погибла женщина
UA | RU
UA | RU
02 июля 2025, 07:26

Россия вывела в Черное море один военный корабль

02 июля 2025, 07:26
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 2 июля в Черном море на дежурстве остается один корабль, при этом носители крылатых ракет "Калибр" не зафиксированы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Тем временем в Средиземном море находится 3 вражеских корабля, 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 4 ракет.

Напомним, дроны украинского производства UJ-26 (более известные как "Бобер") продолжают уничтожать военные цели россиян во временно оккупированном Крыму.

Ранее спецподразделение ГУР МО Украины "Prymarу" показало, как уничтожило российские системы ПВО в Крыму.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черное море Азовское море российская армия Средиземное море атака корабли ВМС РФ ВМС Украины
Морпех, которому приписывали легендарную фразу про российский корабль, уволился из ВСУ
01 июля 2025, 14:26
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
Силы обороны поразили российский завод, производящий зенитные ракетные комплексы
02 июля 2025, 08:00
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
02 июля 2025, 07:59
РФ накрыла Запорожскую область из авиации и РСЗО: есть разрушения и раненые
02 июля 2025, 07:40
Оккупанты атаковали Одесщину: повреждена припортовая и туристическая инфраструктура
02 июля 2025, 07:38
Россияне обстреляли больницу в Херсоне: пострадали 8 человек
02 июля 2025, 07:15
Беспилотники ударили по Харьковщине: горели склады, погиб человек
02 июля 2025, 07:07
Грохот на железной дороге: спецназовцы парализовали логистику оккупантов на Запорожье
02 июля 2025, 07:00
В Днепре будут судить работника ТЦК, продавшего футбольной команде "защиту" от мобилизации
02 июля 2025, 06:40
ВСУ вооружили новыми ударными дронами на оптоволокне
02 июля 2025, 06:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »