Россия вывела в Черное море один военный корабль

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По состоянию на утро 2 июля в Черном море на дежурстве остается один корабль, при этом носители крылатых ракет "Калибр" не зафиксированы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Тем временем в Средиземном море находится 3 вражеских корабля, 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 4 ракет.

Напомним, дроны украинского производства UJ-26 (более известные как "Бобер") продолжают уничтожать военные цели россиян во временно оккупированном Крыму.

Ранее спецподразделение ГУР МО Украины "Prymarу" показало, как уничтожило российские системы ПВО в Крыму.