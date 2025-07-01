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01 липня 2025, 14:26

Морпіх, якому приписували легендарну фразу про російський корабель, звільнився із ЗСУ

01 липня 2025, 14:26
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фото: Facebook/Рома Грибов
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Військовий морської піхоти Роман Грибов, якому раніше приписували авторство легендарної фрази про російський корабель, заявив про звільнення зі Збройних сил Україн

Про це він повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

За словами Грибова, рішення звільнитися було вимушеним:

"Я не хотів іти, але так склалися обставини. З 2018 року і до цього моменту я був дійсно вірним завжди… Але завжди є "але"", — написав він, пообіцявши згодом пояснити деталі.

Він закликав українців не піддаватися внутрішнім провокаціям і пам'ятати, що головний ворог — зовнішній: "У нас є тільки один ворог, якого, крім нас, ніхто не буде стримувати й добряче давати відсіч".

Грибов запевнив, що залишатиметься корисним у тилу: "Тепер я вільний і відкритий для всіх 24/7. Поки можу допомагати побратимам і тим, кому можу — я це робитиму".

Нагадаємо, фраза "русский военный корабль, иди на ..." стала символом українського спротиву після початку повномасштабного вторгнення Росії. Її виголосили захисники острова Зміїний у лютому 2022 року у відповідь на вимогу здатися з боку екіпажу крейсера "Москва".

Після цього фраза стала вірусною, надихнувши на створення плакатів, пісень та пам'ятних марок. Спочатку авторство висловлювання приписували Роману Грибову, який тоді перебував у полоні. Згодом стало відомо, що справжнім автором є один із прикордонників.

У Держприкордонслужбі зазначали, що не уточнювали авторство, щоби не наражати військових у полоні на небезпеку.

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Україна ЗСУ ВМС України морпіхи фраза російський корабель Роман Грибов
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