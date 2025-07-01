Морпіх, якому приписували легендарну фразу про російський корабель, звільнився із ЗСУ
Військовий морської піхоти Роман Грибов, якому раніше приписували авторство легендарної фрази про російський корабель, заявив про звільнення зі Збройних сил Україн
Про це він повідомив у соцмережах, передає RegioNews.
За словами Грибова, рішення звільнитися було вимушеним:
"Я не хотів іти, але так склалися обставини. З 2018 року і до цього моменту я був дійсно вірним завжди… Але завжди є "але"", — написав він, пообіцявши згодом пояснити деталі.
Він закликав українців не піддаватися внутрішнім провокаціям і пам'ятати, що головний ворог — зовнішній: "У нас є тільки один ворог, якого, крім нас, ніхто не буде стримувати й добряче давати відсіч".
Грибов запевнив, що залишатиметься корисним у тилу: "Тепер я вільний і відкритий для всіх 24/7. Поки можу допомагати побратимам і тим, кому можу — я це робитиму".
Нагадаємо, фраза "русский военный корабль, иди на ..." стала символом українського спротиву після початку повномасштабного вторгнення Росії. Її виголосили захисники острова Зміїний у лютому 2022 року у відповідь на вимогу здатися з боку екіпажу крейсера "Москва".
Після цього фраза стала вірусною, надихнувши на створення плакатів, пісень та пам'ятних марок. Спочатку авторство висловлювання приписували Роману Грибову, який тоді перебував у полоні. Згодом стало відомо, що справжнім автором є один із прикордонників.
У Держприкордонслужбі зазначали, що не уточнювали авторство, щоби не наражати військових у полоні на небезпеку.