фото: иллюстративное

В Министерстве обороны Украины приступили к бета-тестированию новой услуги по оплате штрафов через платформу "Резерв+"

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Нововведение позволяет быстро и удобно уплатить штраф в размере 8500 гривен – при условии своевременной оплаты только половины суммы. Важно, что пользователи могут избежать очередей и посещений территориальных центров комплектования.

Эта опция касается лиц, которые не внесли свои данные до 16 июля 2024 года. Такой шаг является частью более масштабной реформы, которая предполагает развитие цифровых сервисов в государстве для упрощения бюрократических процедур.

Для участия в бета-тестировании граждан просят заполнить специальную онлайн-форму, предоставляющую доступ к новому сервису.

Напомним, у Резерв+ появились новые отсрочки для семей военных, имеющих ребенка до 18 лет.