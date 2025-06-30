из соцсетей

В Украине сделан важный шаг в борьбе с вражескими дронами типа "Шахед"

Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

Новые технологии способны эффективно перехватывать эти беспилотники. Это открывает перспективы существенного уменьшения количества атак и снижения рисков для мирного населения.

По словам Федорова, часть разработок уже внедрена и работает, а ближайшие месяцы покажут, насколько эффективна новая система защиты. Это может кардинально изменить ситуацию на фронте, отдав предпочтение Украине в высокотехнологичной войне. Особую роль в достижении результата сыграло сотрудничество украинских изобретателей с западными учеными.

Таким образом новые разработки в области оборонных технологий дают надежду на повышение безопасности в украинских городах и укрепление позиций Украины в противостоянии с врагом.

Ранее сообщалось, в Одессе мужчина забрал домой обломок дрона типа "Шахед".