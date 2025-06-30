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30 червня 2025, 15:00

Президент присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку, який загинув у бою

30 червня 2025, 15:00
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Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку, який загинув під час бойового завдання у захисті неба

Про це глава держави повідомив у своєму офіційному Телеграм-каналі, передає Regionews.

Під час виконання бойового завдання в ніч на 29 червня загинув український військовий льотчик, полковник Максим Юрійович Устименко. У день його загибелі президент Володимир Зеленський підписав указ №444/2025, яким посмертно присвоїв йому найвище звання - Герой України.

На жаль посмертно звання Герой України присвоєно пілоту Максиму Устименко

Полковник загинув під час чергової масованої атаки РФ. В ніч на 29 червня українське небо атакували понад 500 дронів-камікадзе та ракет. Більшість із них вдалося збити силами ППО, однак авіація також була задіяна для прикриття об'єктів.

Максим Устименко був одним із найдосвідченіших пілотів Повітряних сил. Його бойовий шлях розпочався ще під час проведення Антитерористичної операції на сході України. За роки служби він опанував чотири типи бойових літаків та мав значні заслуги у зміцненні обороноздатності країни. Колеги називали його "льотчиком зі сталі".

Загибель полковника - велика втрата для України. Президент висловив щирі співчуття родині та бойовим побратимам героя. Вічна пам’ять захиснику неба.

Раніше повідомлялося, Зеленський відзначив державними нагородами майже півтисячі прикордонників.

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