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30 июня 2025, 07:05

Силы обороны получили на вооружение беспилотные автомобили

30 июня 2025, 07:05
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный наземный комплекс "PROTECTOR" отечественного производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Тяжелый беспилотный наземный комплекс "PROTECTOR" был разработан для выполнения логистических и боевых задач в условиях любой местности и в любое время года. Отмечается, что фактически это полноразмерный беспилотный автомобиль.

"Задачи, которые может выполнять PROTECTOR: перевозка боекомплекта или снаряжения, эвакуация раненых, использование в качестве платформы под роботизированный боевой модуль, мобильных систем РЭБ и РЭР", — заявили в Минобороны.

Грузоподъемность этой дистанционно управляемой платформы – до 700 кг, а запас хода – до 400 км. Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания, имеет высокую проходимость.

Напомним, ранее Минобороны Украины приняло на вооружение гусеничный беспилотный комплекс "Муравей", способный перевозить более полутонны грузов и работать в условиях радиоэлектронной борьбы.

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