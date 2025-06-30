фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный наземный комплекс "PROTECTOR" отечественного производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Тяжелый беспилотный наземный комплекс "PROTECTOR" был разработан для выполнения логистических и боевых задач в условиях любой местности и в любое время года. Отмечается, что фактически это полноразмерный беспилотный автомобиль.

"Задачи, которые может выполнять PROTECTOR: перевозка боекомплекта или снаряжения, эвакуация раненых, использование в качестве платформы под роботизированный боевой модуль, мобильных систем РЭБ и РЭР", — заявили в Минобороны.

Грузоподъемность этой дистанционно управляемой платформы – до 700 кг, а запас хода – до 400 км. Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания, имеет высокую проходимость.