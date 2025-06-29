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Регулярне вживання фастфуду в підлітковому віці може спричинити незворотні порушення в роботі мозку, зокрема проблеми з пам’яттю і навчанням

Про це повідомляє міжнародне медичне видання News Medical, передає Regionews.

Як зазначає міжнародне медичне видання, наслідки можуть проявлятися навіть після того, як підліток переходить на здоровий раціон. Йдеться, зокрема, про погіршення памʼяті, зниження концентрації уваги та проблеми з навчанням.

У дослідженні наголошується, що мозок у підлітків усе ще активно розвивається. Саме тому вплив рафінованих вуглеводів, великої кількості жирів і консервантів може перешкоджати формуванню стабільних нейронних звʼязків. Вчені застерігають: навіть кілька місяців харчування фастфудом можуть негативно вплинути на когнітивні функції, особливо якщо цей стиль харчування поєднується зі зниженою фізичною активністю.

Фахівці рекомендують батькам уважно стежити за раціоном своїх дітей, особливо у віці від 12 до 18 років. Саме в цей період формуються ключові навички, повʼязані з аналітичним мисленням, навчанням і памʼяттю. Проблеми, що виникають у цей час, можуть залишатися з людиною на все життя.

Здоровий спосіб життя, фізичні навантаження, регулярний сон і збалансоване харчування - ось головні складові профілактики когнітивних порушень у молоді. Медики наголошують: відмова від фастфуду - це не лише про фізичне здоров’я, а й про збереження ментального потенціалу нового покоління.

Раніше повідомлялося, у Києві для вуличних торговців фастфудом створять більш жорсткі умови.