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Регулярное употребление фастфуда в подростковом возрасте может повлечь за собой необратимые нарушения в работе мозга, в частности проблемы с памятью и обучением

Об этом сообщает международное медицинское издание News Medical, передает Regionews.

Как отмечает международное медицинское издание, последствия могут проявляться даже после того, как подросток переходит на здоровый рацион.

В исследовании отмечается, что мозг у подростков все еще активно развивается. Поэтому влияние рафинированных углеводов, большого количества жиров и консервантов может препятствовать формированию стабильных нейронных связей. Ученые предостерегают: даже несколько месяцев питания фастфудом могут отрицательно повлиять на когнитивные функции, особенно если этот стиль питания сочетается с пониженной физической активностью.

Специалисты советуют родителям внимательно следить за рационом своих детей, особенно в возрасте от 12 до 18 лет. Именно в этот период формируются ключевые навыки, связанные с аналитическим мышлением, обучением и памятью. Возникающие в это время проблемы могут оставаться с человеком на всю жизнь.

Здоровый образ жизни, физические нагрузки, регулярный сон и сбалансированное питание – вот главные составляющие профилактики когнитивных нарушений у молодежи. Медики отмечают: отказ от фастфуда – это не только о физическом здоровье, но и о сохранении ментального потенциала нового поколения.

Ранее сообщалось, что в Киеве для уличных торговцев фастфудом создадут более жесткие условия.