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28 июня 2025, 09:22

Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего

28 июня 2025, 09:22
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фото: Офис Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего

Соответствующий указ №434/2025 от 27 июня опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.

Зеленский утвердил в персональном составе Ставки командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого.

Также, согласно документу, в персональный состав Ставки вошли первый заместитель министра обороны Сергей Боев и командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.

Документ вступает в силу дня опубликования.

Ранее Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ.

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