Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего
Соответствующий указ №434/2025 от 27 июня опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.
Зеленский утвердил в персональном составе Ставки командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого.
Также, согласно документу, в персональный состав Ставки вошли первый заместитель министра обороны Сергей Боев и командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.
Документ вступает в силу дня опубликования.
Ранее Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ.
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