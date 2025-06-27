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27 червня 2025, 21:40

Елітні квартири, автомобілі і купа готівки: колишній суддя Вищого господарського суду "заробив" мільйони на "замовних рішеннях"

27 червня 2025, 21:40
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Правоохоронці викрили колишнього суддю, який заробив мільйони на хабарях. У нього знайшли багато майна, а також грошей

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Повідомили про підозру колишньому заступнику Голови Вищого господарського суду України у незаконному збагаченні. Йдеться про суму понад 97 мільйонів гривень.

Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що перебуваючи на посаді судді Вищого господарського суду України фігурант набув особисто (або за його дорученням через інших осіб) шість квартир та п'ять гаражів у ЖК "Новопечерські Липки" та "Tetris Hall". Також у нього є нежитлові приміщення, три автомобілі, 18 земельних ділянок, корпоративні права двох юридичних осіб, готівка та банківський рахунок на 60 тисяч доларів.

Колишній суддя, який зараз є адвокатом, був членом злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо, які побудували "бізнес” на судових рішеннях. За хабарі вони виносили "потрібні" рішення. Йшлось здебільшого про господарські спори.

Організатором "схеми" виявився колишній голова Вищого господарського суду України. Він незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм” суддям, які виконували "побажання замовників”.

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, суддя із Кропивницького може сісти у в'язницю за шахрайство. Він запевнив знайомого комерсанта, що має дружні зв’язки зі своїм колегою з місцевого окружного адміністративного суду і може домовитись щодо позитивного рішення за його справою. За цю "послугу" він просив 2 тисячі доларів.

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