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27 июня 2025, 21:40

Элитные квартиры, автомобили и куча наличных: бывший судья Высшего хозяйственного суда "заработал" миллионы на "заказных решениях"

27 июня 2025, 21:40
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Правоохранители разоблачили бывшего судью, заработавшему миллионы на взятках. У него нашли много имущества, а также денег

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении бывшему заместителю Председателя Высшего хозяйственного суда Украины в незаконном обогащении. Речь идет о сумме более 97 миллионов гривен.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что находясь в должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины фигурант приобрел лично (или по его поручению через других лиц) шесть квартир и пять гаражей в ЖК "Новопечерские Липки" и "Tetris Hall". Также у него есть нежилые помещения, три автомобиля, 18 земельных участков, корпоративные права двух юридических лиц, наличные деньги и банковский счет на 60 тысяч долларов.

Бывший судья, являющийся сейчас адвокатом, был членом преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, разных работников суда и т.п., которые построили "бизнес" на судебных решениях. По взятке они выносили "нужные" решения. Речь шла по большей части о хозяйственных спорах.

Организатором "схемы" оказался бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины. Он незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно своим судьям, которые выполняли пожелания заказчиков.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, судья из Кропивницкого может сесть в тюрьму за мошенничество. Он заверил знакомого коммерсанта, что имеет дружеские связи со своим коллегой из местного окружного административного суда и может договориться о положительном решении по его делу. За эту "услугу" он просил 2 тысячи долларов.

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