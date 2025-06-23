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Про це повідомляє "Справжнє Медіа", передає RegioNews.

За даними Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, посадовець погодив придбання електроенергії за завідомо завищеною вартістю. Унаслідок таких дій місцевий бюджет втратив понад 665 тисяч гривень.

Йдеться про 54-річного керівника КП, який, за версією слідства, навмисно схвалив невигідні умови угоди. Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

Фігуранту інкримінують порушення за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до шести років позбавлення волі. Також можлива заборона обіймати керівні посади у державних чи комунальних структурах строком до трьох років.

Розслідуванням займалися слідчі обласного управління Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури. Наразі очікується призначення дати судового засідання.

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