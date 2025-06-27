14:50  27 червня
Байковий цвинтар у Києві перетворився на смітник
14:26  27 червня
На Україну насувається негода: очікується сильний вітер та грози
12:02  27 червня
У Полтаві вибухнув пасажирський автобус
UA | RU
UA | RU
27 червня 2025, 17:30

Африканки збирають дрони: як Росія налагодила власне виробництво "Шахедів" для масованих атак

27 червня 2025, 17:30
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Росія випускає "Шахеди" власного виробництва - їх збирають африканки вручну в Татарстані, електроніка постачається з Китаю

Про це йдеться в розслідуванні французького видання Le Monde, передає RegioNews.

Росія налагодила серійне виробництво дронів-камікадзе на власній території, що дозволяє їй підтримувати інтенсивні атаки по Україні.

За даними журналістів, раніше Росія отримувала дрони типу "Шахед" з Ірану. Втім, тепер виробництво повністю локалізоване. Безпілотники збирають у Татарстані - на підприємстві, де здебільшого працюють жінки з африканських країн. Серед них - мешканки Уганди, Камеруну, Зімбабве, Малі, Сьєрра-Леоне, Ботсвани та Південного Судану.

З 2023 року сотні таких робітниць задіяні на лінії складання. Вони вручну збирають корпуси дронів і встановлюють електроніку, більшість якої постачається з Китаю. У результаті Росія змогла істотно наростити темпи випуску ударних БпЛА й знизити залежність від зовнішніх постачальників.

Експерти зазначають, що запуск повномасштабного виробництва "Шахедів" на території РФ є фактором, який дозволяє російському військовому командуванню здійснювати щоденні масовані атаки по цивільній інфраструктурі України.

Раніше повідомлялося, по Краматорську рф запустили "Шахед" із радіокеруванням: експерти виявили нову модифікацію дрона.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія шахед виробництво дрон атака
28 та 29 червня - у місті Самар оголошено День жалоби за загиблими через балістичний обстріл
27 червня 2025, 15:55
Внаслідок ракетного удару 27 червня по місту Самар на Дніпропетровщині зросла кількість загиблих
27 червня 2025, 14:06
На Хмельниччині ППО знищила 24 ворожі цілі: є пошкодження
27 червня 2025, 11:54
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Експосадовця Міноборони судитимуть за списання 94 млн грн пені бізнесмену
27 червня 2025, 18:02
В Одесі ділок за хабар намагався отримати дані про секретні розробки ЗСУ
27 червня 2025, 17:46
"Нова пошта" скоротить майже 3 тисячі працівників до кінця 2025 року
27 червня 2025, 17:34
Укрзалізниця отримала ще 4 нові вагони - з 28 червня вони вийдуть у рейс
27 червня 2025, 17:05
У Харкові судитимуть агентку РФ, яка заклала вибухівку біля будинку військового
27 червня 2025, 16:47
Не надали допомогу та залишили помирати: сімох працівників Харківського СІЗО підозрюють у смерті затриманого
27 червня 2025, 16:45
У Києві судитимуть кримінальних авторитетів за наркотрафік у СІЗО
27 червня 2025, 16:21
28 та 29 червня - у місті Самар оголошено День жалоби за загиблими через балістичний обстріл
27 червня 2025, 15:55
Затримали чоловіка з правом на відстрочку: у Полтавському ТЦК роз'яснили, що сталось насправді
27 червня 2025, 15:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »