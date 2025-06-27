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Росія випускає "Шахеди" власного виробництва - їх збирають африканки вручну в Татарстані, електроніка постачається з Китаю

Про це йдеться в розслідуванні французького видання Le Monde, передає RegioNews.

Росія налагодила серійне виробництво дронів-камікадзе на власній території, що дозволяє їй підтримувати інтенсивні атаки по Україні.

За даними журналістів, раніше Росія отримувала дрони типу "Шахед" з Ірану. Втім, тепер виробництво повністю локалізоване. Безпілотники збирають у Татарстані - на підприємстві, де здебільшого працюють жінки з африканських країн. Серед них - мешканки Уганди, Камеруну, Зімбабве, Малі, Сьєрра-Леоне, Ботсвани та Південного Судану.

З 2023 року сотні таких робітниць задіяні на лінії складання. Вони вручну збирають корпуси дронів і встановлюють електроніку, більшість якої постачається з Китаю. У результаті Росія змогла істотно наростити темпи випуску ударних БпЛА й знизити залежність від зовнішніх постачальників.

Експерти зазначають, що запуск повномасштабного виробництва "Шахедів" на території РФ є фактором, який дозволяє російському військовому командуванню здійснювати щоденні масовані атаки по цивільній інфраструктурі України.

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