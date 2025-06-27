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27 июня 2025, 17:30

Африканки собирают дроны: как Россия наладила собственное производство "Шахедов" для массированных атак

27 июня 2025, 17:30
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фото: иллюстративное
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Россия выпускает "Шахеды" собственного производства – их собирают африканки вручную в Татарстане, электроника поставляется из Китая

Об этом говорится в расследовании французского издания Le Monde, передает RegioNews.

Россия отладила серийное производство дронов-камикадзе на собственной территории, что позволяет поддерживать интенсивные атаки по Украине.

По данным журналистов, ранее Россия получала дроны типа "Шахед" из Ирана. Впрочем, теперь производство полностью локализовано. Беспилотники собирают в Татарстане – на предприятии, где в основном работают женщины из африканских стран. Среди них – жители Уганды, Камеруна, Зимбабве, Мали, Сьерра-Леоне, Ботсваны и Южного Судана.

С 2023 года сотни таких работниц задействованы на линии сборки. Они вручную собирают корпуса дронов и устанавливают электронику, большинство которой поставляется из Китая. В результате Россия смогла существенно нарастить темпы выпуска ударных БПЛА и снизить зависимость от внешних поставщиков.

Эксперты отмечают, что запуск полномасштабного производства "Шахедов" на территории РФ является фактором, позволяющим российскому военному командованию совершать ежедневные массированные атаки по гражданской инфраструктуре Украины.

Ранее сообщалось, по Краматорску рф запустила "Шахед" с радиоуправлением: эксперты обнаружили новую модификацию дрона.

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Россия шахед производство дрон атака
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