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27 червня 2025, 14:06

Внаслідок ракетного удару 27 червня по місту Самар на Дніпропетровщині зросла кількість загиблих

27 червня 2025, 14:06
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фото: ілюстративне
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У місті Самар, що на Дніпропетровщині, кількість жертв ракетного удару зросла до чотирьох осіб

Про це у своєму офіційному зверненні повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає RegioNews.

За попередніми даними, унаслідок ракетного удару тілесні ушкодження отримали 17 осіб. Постраждалих оперативно доставили до лікарень. Троє з них - двоє чоловіків і одна жінка - перебувають у важкому стані. Медики ведуть за них боротьбу, прогнозів поки не дають. Інші пацієнти мають травми середньої тяжкості, однак теж потребують постійного медичного нагляду та лікування.

Місцеві служби працюють на місці події, залучено екстрені бригади, слідчі та рятувальників.

Оновлено

У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час ракетної атаки на Самар 27 червня. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом росіяни вбили 5 людей. Постраждалих станом на зараз 23, з них четверо у важкому стані.

Раніше повідомлялося, РФ атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та понад десяток поранених.

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