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27 червня 2025, 15:55

28 та 29 червня - у місті Самар оголошено День жалоби за загиблими через балістичний обстріл

27 червня 2025, 15:55
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фото: ілюстративне
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У місті Самар 28 та 29 червня оголошено жалобу за загиблими внаслідок атаки РФ.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Рєзнік, передає RegioNews.

У місті Самар на Дніпропетровщині оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару, який стався 27 червня 2025 року. Днями жалоби призначено 28 та 29 червня.

День Жалоби у місті Самар Дніпропетровської області

Згідно з документом, упродовж цих днів у місті буде приспущено Державні прапори України на будівлях міської ради, її структурних підрозділів, комунальних підприємств і установ, а також на інших організаціях, що працюють у межах громади.

Крім того, на час жалоби заборонено проведення будь-яких розважальних та концертних заходів у публічному просторі міста. Це рішення ухвалено з метою вшанування пам’яті загиблих мешканців Самара, які стали жертвами чергової атаки з боку армії рф.

Нагадаємо, 27 червня місто Самар зазнало обстрілу балістичними ракетами. У результаті атаки загинули 5 людей, ще понад два десятки дістали поранень.

Раніше повідомлялося, РФ атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та понад десяток поранених.

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