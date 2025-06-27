Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 27 червня
Протягом минулої доби, 26 червня, Сили оборони України знищили 970 російських загарбників, танк, чотири ББМ, 13 артилерійських систем, 87 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 89 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 016 720 солдат.
Нагадаємо, спецпідрозділ ГУР МО України "Prymarу" показав, як знищив російські системи ППО в Криму.
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