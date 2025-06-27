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27 червня 2025, 11:25

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 27 червня

27 червня 2025, 11:25
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 26 червня, Сили оборони України знищили 970 російських загарбників, танк, чотири ББМ, 13 артилерійських систем, 87 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 89 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 016 720 солдат.

Нагадаємо, спецпідрозділ ГУР МО України "Prymarу" показав, як знищив російські системи ППО в Криму.

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