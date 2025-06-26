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26 червня 2025, 20:48

З російського полону до України вдалося повернути ще двох українських підлітків

26 червня 2025, 20:48
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фото: Телеграм/Андрій Єрмак
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У рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох українських хлопців

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

У межах державної ініціативи Bring Kids Back UA з російської території та окупованих регіонів вдалося повернути ще двох українських підлітків.

Один із хлопців - 18-річний мешканець українського села, яке зазнало масштабних руйнувань внаслідок бойових дій. Після знищення населеного пункту він опинився в Росії, де перебував під тиском і отримував пропозиції щодо оформлення російських документів. Попри складні умови, юнак категорично відмовився змінювати громадянство. Лише з другої спроби йому вдалося повернутися на Батьківщину, куди він прагнув усі ці роки.

Ще один врятований - 22-річний хлопець, який з 2014 року залишався на тимчасово окупованій території. Його шлях до підконтрольної Україні території тривав понад півтора місяця. Після перетину кордону він, не стримуючи емоцій, сказав:

"Нарешті — рідна Україна".

Завдяки співпраці держави, правозахисників і міжнародних партнерів ініціатива Bring Kids Back UA продовжує повертати дітей з-під контролю окупантів. Робота з повернення кожної дитини триває і залишається пріоритетом.

Раніше повідомлялося, з Росії до України: 17-річного хлопця повернули додому після трьох років розлуки.

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окупація повернення дітей діти війна Росія ініціативи
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