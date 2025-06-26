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26 июня 2025, 20:48

Из российского плена в Украину удалось вернуть еще двух украинских подростков

26 июня 2025, 20:48
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фото: Телеграмм/Андрей Ермак
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В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще двух украинских граждан

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

В рамках государственной инициативы Bring Kids Back UA с российской территории и оккупированных регионов удалось вернуть еще двух украинских подростков.

Один из ребят - 18-летний житель украинского села, которое подверглось масштабным разрушениям в результате боевых действий. После уничтожения населенного пункта он оказался в России, где находился под давлением и получал предложения относительно оформления российских документов. Несмотря на сложные условия, юноша категорически отказывался менять гражданство. Только со второй попытки ему удалось вернуться на Родину, куда он стремился все эти годы.

Еще один спасенный – 22-летний парень, который с 2014 года оставался на временно оккупированной территории. Его путь на подконтрольную Украине территорию длился более полутора месяцев. После пересечения границы он, не сдерживая эмоций, сказал:

"Наконец-то – родная Украина".

Благодаря сотрудничеству государства, правозащитников и международных партнеров, инициатива Bring Kids Back UA продолжает возвращать детей из-под контроля оккупантов. Работа по возвращению каждого ребенка продолжается и остается приоритетом.

Ранее сообщалось, из России в Украину: 17-летнего парня вернули домой после трех лет разлуки.

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