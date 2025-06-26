фото: Служба безопасности Украины

Заочно осужден российский военный, который во время оккупации Киевской области убил гражданского и совершал другие преступления против мирного населения

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Во время оккупации Киевской области в марте 2022 года российский военнослужащий убил гражданского жителя поселка Гавронщина. Как установило следствие, 24-летний ефрейтор Надбит Дабаев, занимавший должность заместителя командира боевой машины 8-й мотострелковой роты 37-й бригады ВС РФ, остановил мужчину прямо на улице. Угрожая оружием, оккупант пытался насильно добиться от него признания в связях с Силами обороны Украины.

После неудачной попытки "допроса" Дабаев завел пострадавшего в ближайшее здание и совершил контрольный выстрел в голову. Человек погиб на месте. Следователи Службы безопасности задокументировали еще несколько эпизодов, свидетельствующих о военных преступлениях, совершенных этим солдатом. В частности, Дабаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникал в дома местных жителей и опять же, под прицелом автомата, требовал "признания" в причастности к движению сопротивления. Кроме того, российский военный угнал два автомобиля.

На основании собранных улик суд признал Дабаева виновным в совершении военных преступлений. Он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Расследование проводилось сотрудниками СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление места нахождения осужденного и привлечение его к ответственности за преступления против мирного населения Украины.

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