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26 июня 2025, 15:13

Не оправдавший ожиданий: в прокуратуре реорганизовали Департамент защиты инвестиций

26 июня 2025, 15:13
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фото: Freepik
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В прокуратуре реформируют подход к взаимодействию с бизнесом

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В прокуратуре объявили о реорганизации Департамента криминальной политики и защите инвестиций. Подразделение, которое должно быть ключевым в вопросах взаимодействия с бизнесом и защиты инвесторов, на практике не продемонстрировало эффективности. Его деятельность сводилась к формальным встречам и бюрократическим процедурам, не дававшим ожидаемого результата.

Новая структура ориентируется на прозрачность, предсказуемость и подлинный диалог с бизнесом. В прокуратуре отмечают: предпринимательство способно работать даже в условиях войны, но требует четких, справедливых правил и реальной защиты, а не формального контроля. В то же время, сам бизнес должен соблюдать законодательство.

Фокус новой модели – на медиации. Коммуникация с предпринимателями теперь будет не только функцией отдельного департамента, но и предметом ответственности руководителей областных прокуратур, профильных подразделений и заместителей руководителя ведомства. Такой подход должен превратить разговоры о защите бизнеса в реальные решения в конкретных регионах.

В прокуратуре подчеркивают, что реорганизация не повлияет на исполнение обязательств в рамках евроинтеграционных процессов. Работа в этом направлении будет продолжаться в соответствии с международными обязательствами.

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