Из-за непогоды в Украине обесточены десятки городов и сел

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На утро четверга, 26 июня, в Украине зафиксировано отключение электроэнергии в четырех областях

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) к утру полностью или частично были обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях.

Ремонтные бригады облэнерго выполняют аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов", – говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии в Украине сейчас соответствует сезонной норме.

В то же время украинцев просят и дальше переносить активное использование электроприборов в то время, когда солнечные электростанции производят больше энергии с 10:00 до 18:00.

Напомним, в четверг, 26 июня, в Украине прогнозируются опасные погодные условия. Днем в большинстве регионов страны, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.