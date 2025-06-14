Фото: YouTube

Співачка KOLA вирушила у поїздку в Ізраїль. І саме в цей день стався обстріл іранськими ракетами

Про це артистка розповіла у своєму Instagram, передає RegioNews.

Співачка Анастасія Прудіус (більше відома як KOLA), зараз знаходиться в Ізраїлі. Туди вона поїхала на десять днів, щоб пройти курс лікування. Проте в результаті вона потрапила під масштабні обстріли Ізраїлю з боку Ірану.

За словами артистки, над готелем, де зараз вона знаходиться, пролунало щонайменше 15 вибухів. При цьому вона зізналась, що весь день говорила про те, що нічого не боїться, бо чує це кожну ніч в Україні. Проте насправді все виявилось інакше.

"Людина приїхала на 10 днів пролікувати те, що не могла пролікувати вже як пів року через свої графіки… Ну і звісно, саме в цей час буде масштабний обстріл Ізраїлю… Найголовніше, що я кричала весь день, що я живу в Україні й в нас це кожну ніч, і я нічого не боюся. Ага… до перших вибухів над головою я не боюся", - написала артистка.

Довідка. У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по іранських ядерних об'єктах, ліквідувавши кількох військових і науковців. Уже увечері 13 червня Іран випустив по Ізраїлю близько 300 ракет. За даними ЗМІ, щонайменше 17 людей отримали поранення.